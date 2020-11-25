В Орловской области из-за коронавируса перенесли школьные экзамены

25.11.2020 | 10:56 Новости, Образование

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Речь идет об итоговом сочинении 11-классников.

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение о переносе сроков написания итогового сочинения в 11-х классах. Об этом рассказали в пресс-службе облправительства. Также решено, что итоговое собеседование в 9-х классах пройдет дистанционно.

Сообщается, что писать итоговое сочинение 11-класники будут не ранее 5 апреля 2021 года. Решение согласовано Рособрнадзором и Минпросвещения России. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения разрешат писать изложение.

Что касается итогового собеседования по русскому языку для 9-классников, его, вероятно, проведут дистанционно. Собеседования предварительно намечены на 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая 2021 года. Дистанционный формат по усмотрению местных властей могут использовать, если ситуация с заболеваемостью в регионе не улучшится.

ИА «Орелград»

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