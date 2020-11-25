Ветераны орловского аэроклуба попросили сохранить начальника

Они считают, что отставка Евгения Митасова «противоречит интересам» ДОСААФ

Ветераны и сотрудники орловского аэроклуба попросили председателя «ДОСААФ России» Александра Колмакова продлить договор с начальником орловского аэроклуба Евгением Митасовым. Об этом говорится в документе, копия которого есть в распоряжении «Орелграда».

Контракт Митасова заканчивается 26 ноября, его автоматическое продление не предусмотрено. Авторы письма настаивают, что решение ДОСААФ противоречит интересам и аэроклуба, и всего объединения. В пользу Митасова приводится аргумент, что он получил в наследство «фактически уничтоженный» аэроклуб (ЦПАК) с разрушенной инфраструктурой и долгами. В итоге за два года аэроклуб восстановил самолёт, 3 буксировщика и около 20 планеров, что позволило в мае 2019 года возобновить деятельность.

В августе 2020 года Орел впервые за 5 лет принял чемпионат России по планерному спорту, на котором команда Орловской области заняла первое место, указали авторы письма. В 2021 году Орел должен принять еще два соревнования — майский чемпионат ЦФО и августовский чемпионат России, что «свидетельствует о восстановлении авторитета орловского аэроклуба в глазах российских спортивных организаций», говорится в обращении.

Митасов также добился замены кровли главного здания аэроклуба в Орле на улице Комсомольской. Вслед за этим в офисе отремонтировали систему электроснабжения, установили пожарную сигнализацию и провели ремонт. Большинство работ Митасов оплатил из собственных средств, указали авторы. Также начальник аэроклуба за свой счет оплачивал охрану аэродрома Пугачевка.

К слову, там же отремонтировали крышу ангара, смонтировали систему освещения, восстановили спецтранспорт и энергоснабжения. При Митасове также состоялось несколько удачных для ЦПАК судов с бывшим директором Дмитрием Азаровым, говорится в обращении.

«Изложенные факты свидетельствуют о том, что Митасов Е.Н. успешно справляется с обязанностями руководителя авиационной организации ДОСААФ России, смог добиться значительных результатов, а главное — восстановил авиационную деятельность Орловского аэроклуба и его доброе имя», — заключили авторы.

ИА «Орелград»