Депутаты согласовали монумент, на котором немецкому танку сносит башню

Вопрос о благоустройстве прошел через горсовет

Обновлено. В первоначальной версии текста говорилось, что депутаты не согласовал установку памятника танкистам-гвардейцам. Однако позже парламент выпустил разъяснение, что для согласования монументальных объектов нужно большинство, а не 2/3 голосов депутатов.

В эти минуты в горсовете Орла проходит обсуждение установки в парке Победы стелы и монументального объекта, посвященного победе над немецкими захватчиками. В частности, по словам представителя областной администрации, планируется установка бронзового объекта, на котором танк Т-34 «сносит башню немецкому танку». Монумент будет возвышаться примерно на 5 метров. Чуть ниже к реке Орлик установят стелу и бюсты героев — участников войны из Орла.

Краевед Виктор Ливцов в поясняющей речи отметил, что Орел — один из городов, где по стечению обстоятельств стало возможно построить мемориал. Впрочем, он не согласился с названием — оно не даёт понять, что победа одержана над гитлеровскими войсками: «Не называя врага, мы преуменьшаем значимость победы». Ливцов даже вспомнил сагу о Гарри Поттере, где использовался оборот «Тот-Кого-Нельзя-Называть» в отношении злодея Волан-де-Морта.

Фракция КПРФ в свою очередь отметила, что в монументе слишком мало упоминаний Красной Армии и лишнее упоминание Гудериана — одного из генералов рейха.

В итоге вопрос прошел согласование с 25 голосами «за» и 7 «против». Депутат от ЛДПР воздержался, несколько единороссов и сторонники братьев Рыбаковых проголосовали против.

Третий объект предполагаемого триптиха — арка Победы — на голосование не выносилась.

ИА «Орелград»