ФСБ рассекретила документы о казни фашистов в Орловской области

26.11.2020 | 12:26 Новости, Общество

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Трех гитлеровцев повесили в лесу за преступления против местных жителей.

Стали известные новые эпизоды ВОВ в Орловской области. Судя по рассекреченным документам, в 1943 году по решению военно-полевого трибунала казнили трех фашистов, виновных в гибели мирного населения, в том числе детей. Об этом рассказали РИА Новости.

Свидетельство о казни трех пленных фашистов рассекретило УФСБ по Омской области. Там хранятся архивные документы военной контрразведки СМЕРШ.

Среди рассекреченных документов есть сообщение, которое 7 октября 1943 года начальник управления СМЕРШ Центрального фронта генерал-майор Александр Вадис отправил руководителю политического управления этого же фронта генерал-майору Сергею Галаджеву.

Вадис сообщил, что 24 сентября 1943 года при освобождении советскими войсками Климовского района Орловской области (ныне Брянская область, — прим.ред.) передовые части 48-й армии захватили в плен троих немцев: обер-ефрейтора Йозефа Шварцингера, ефрейтора Ганса Рима и ефрейтора-санитара Вильгельма Одиниуса.

Свидетели опознали в немцах тех, кто при отступлении фашистских войск участвовал в массовом расстреле мирных жителей. «Во время расстрела советских граждан немецкие офицеры и солдаты кололи штыками и ножами, вспарывали животы, выкалывали глаза и прочее. Всего в этот день немцами было истреблено 200 человек, в том числе детей и стариков», — сообщил Вадис.

Фашистов повесили на деревьях в том самом лесу, где они расстреляли селян.

СМИ напоминает, что за последнее время российские правоохранительные органы, поисковики и историки в рамках проекта «Без срока давности» выявили много преступлений гитлеровцев против гражданского населения СССР.

ИА «Орелград»

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