Клычков предложил изменить закон о плате за детсад

Предложение губернатора заключается в изменении методики расчета компенсации.

В Орловский облсовет народных депутатов на рассмотрение поступил внесенный губернатором законопроект о поправках в закон о плате за детсад. Он планируется к первому чтению. Конкретно речь идет о законе, наделяющем органы местного самоуправления Орловской области полномочиями по компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях.

Напомним, значительная часть таких расходов покрывается за бюджетный счет. Родители платят лишь малую долю. Величина компенсации рассчитывается по ранее утвержденной областными властями методике. Она учитывает нормативы определения общего объема субвенций. Так, этой методикой предусмотрено применение показателя средней посещаемости детьми образовательных организаций, с учетом пропусков по болезни, отпуска родителей и других причин, в размере 11 месяцев.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что общий объем субвенции, рассчитанный в соответствии с методикой, на 2018 год составил 134 миллиона рублей, на 2019 год – 134,2 миллиона. Однако реальные расходы на эти цели оказались гораздо меньше. Так, в 2018 году из областного бюджета в департамент образования в соответствии с заявками муниципальных образований было перечислено 102,9 миллиона рублей, в 2019 году – 112,2 миллиона.

Также уверяется, что средняя посещаемость детьми дошкольных образовательных организаций в 2018 году составила 9,21 месяца, в 2019-м — 9,2 месяца. В связи с этим губернатор призвал изменить нормативы в действующей методике. В частности, показатель средней посещаемости детсадов предлагается снизить с 11 до 10 месяцев. Даже в этом случае, по мнению губернатора, он будет выше реального среднего показателя, зато поправка позволит сократить расчетные показатели объема субвенций, которые закладываются при верстке бюджета.

По мнению областных властей, это позволит устранить проблему значительного превышения расчетных данных над фактическими расходами «в условиях ограниченной доходной базы бюджета Орловской области». А высвободившиеся средства чиновники обещают перераспределить «на иные цели в сфере образования, недостаточно обеспеченные бюджетными ассигнованиями».

«Необходимо также отметить, что в Воронежской области при расчете объема субвенции применяется показатель средней посещаемости детьми образовательных организаций, с учетом пропусков по болезни, отпуска родителей и других причин, в размере 9 месяцев, в Ивановской – 8,5, Курской – 7,2 месяца», — говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта считают, что «реализация принимаемого закона не приведет к ухудшению социально-экономического положения в Орловской области».

ИА «Орелград»