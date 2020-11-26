Клычкова призвали кричать федеральному центру о проблемах

Вице-спикер облсовета Валентина Остроушко рассказала, что орловцев выписывают из больниц недолеченными, чтобы скорее отчитаться о высвободившихся койках.

Вице-спикер Орловского облсовета Валентина Остроушко призвала губернатора Андрея Клычкова и главу депздрава Ивана Залогина не скрывать от федерального центра реальное положение дел с лечением коронавируса в регионе. В своем посте в соцсети депутат рассказала, что для скорейшего освобождения коек людей «выписывают недолеченными», а губернатор и чиновники «скрывают истинное положение дел» и «оправдываются».

— То, что люди мне пишут из больниц, я здесь не могу цитировать, чтобы не вводить остальную часть населения в панику. Но после этих сообщений да и после того, что сейчас пишут в соцсетях о провале в регионе лечения ковида местная власть в полном составе должна признать свою недееспособность, — уверена депутат.

По словам Остроушко, проблема Орловской области не в том, что система здравоохранения оказалась не готова к такому наплыву пациентов. Ведь аналогичные проблемы сегодня в той или иной степени наблюдаются по всей стране. Депутат заявила, что в такой ситуации «руководители региона должны кричать о проблемах местного здравоохранения на всю Москву», а в Орловской области «губернатор и его чиновники только скрывают истинное положение дел или оправдываются».

— Людей выписывают недолеченных – с поражением легких, температурой, задыхающихся, родственники покупают кислородные подушки, — рассказала Остроушко. — Выписывают не только живущих в Орле, но и в районах… А потом врачи из поликлиник приходят и ужасаются: да как вас могли выписать? Это так места для других больных освобождают и рапортуют в Москву, заказывая добрые сюжеты через государственный телеканал, что проблема с койками уже не такая, как представляла Голикова?

Напомним, как уже писал «Орелград», ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Орловскую область в числе регионов с «наиболее критичной ситуацией» с койками в больницах для зараженных коронаврусной инфекцией. По информации пресс-службы регионального облправительства, на 23 ноября в Орловской области оставалось 124 свободные койки. Тем временем, ежедневно в Орловской области выявляют около 140 новых заразившихся коронавирусом. Чтобы не перегружать коечный фонд, власти пообещали с 24 ноября выдавать бесплатные лекарства больным коронавирусом, которые лечатся на дому.

ИА «Орелград»