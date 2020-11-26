Онлайн-экспорт обеспечил бизнесу рекордный рост показателей

26.11.2020 | 13:10 Новости, Экономика

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В 2020 году пандемия коронавируса способствовала росту онлайн-продаж до рекордных показателей.

К 2024 году электронная торговля в России достигнет 7,2 трлн рублей. Эксперты отмечают, что представители делового сообщества в 2 раза чаще стали обращаться в Российский экспортный центр по вопросам трансформации своего экспортного бизнеса, за содействием для старта экспортных продаж через онлайн-каналы.

Орловским экспортёрам совершить бизнес-прорыв в онлайне помогает Орловский региональный Центр поддержки экспорта, официальный представитель АО «РЭЦ» в Орловской области. Одна из наиболее востребованных услуг Центра в этом году — размещение на международных электронных торговых площадках. За 9 месяцев 2020 года услугой воспользовались 13 орловских предприятий — производители кондитерских изделий, сельхозтехники, изделий микроэлектроники, консервированных овощей и фруктов, одежды и текстильных изделий. Продукция размещена на таких площадках, как DTAD, Alibaba, Ebay, Europages, ALL BIZ.

Для тех, кто не имеет достаточно компетенций в вопросах продаж своего товара через ведущие мировые маркетплейсы, Центр проводит бесплатное обучение. 27 ноября Центр приглашает экспортно-ориентированные предприятия на семинар Школы экспорта АО «Российский экспортный центр» — «Возможности онлайн-экспорта». Обучение будет организовано в формате онлайн-тренинга.

Центром открыт прием заявок от компаний на услугу по размещению на международных электронных торговых площадках в 2021 году.

Подробности по телефонам: +7 (962) 477-71-71, +7 (905) 166-56-15.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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