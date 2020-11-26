«Ореводоканал» пожурили за отсутствие учета драгметаллов

26.11.2020 | 8:59 ЖКХ, Новости

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Власти обнародовали результаты проверки муниципального предприятия.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МПП ВКХ «Орелводоканал» была проведена контрольно-ревизионным отделом администрации города Орла на основании ее распоряжения. Отметим, что изучались лишь «отдельные вопросы» работы этого муниципального предприятия за весь 2019 год.

Был выявлен ряд нарушений, но их можно назвать техническими. Из сообщения, например, следует, что в «Орелводоканале» не определен порядок учета драгоценных металлов, содержащихся в приборах, при их приобретении.

«Проверкой установлено, что в МПП ВКХ «Орелводоканал» табели учета рабочего времени работников в проверяемом периоде велись с нарушениями», — также говорится в кратком отчете о результатах проверки.

Кроме того, незначительные нарушения были выявлены при оформлении служебных командировок. Выразились они в том, что «оплаты производились не по среднему заработку». Также работниками предприятия нарушались сроки предоставления отчета по полученным подотчетным суммам.

ИА «Орелград»

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