Орловчанка обвинила отца своего ребенка в сокрытии доходов

26.11.2020 | 17:42 Новости, Общество

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Вопрос о повышении размера алиментов она поставила в суде.

Необычный семейный спор рассмотрел суд Северного района города Орла. Иск подала местная жительница, которая обвинила отца своего ребенка в сокрытии доходов. Из ее заявления следует, что ранее решением суда мужчину обязали выплачивать алименты на содержание маленького ребенка в размере четверти от его дохода.

Девушка уверяет, что платит он чуть более 2,7 тысячи рублей в месяц, и этих денег не хватает на удовлетворение основных нужд ребенка. Сама же она работать не может, так как находится в отпуске по уходу за ребенком, которому не исполнилось еще и 3 лет. Девушка просила суд изменить установленный размер алиментов на твердую денежную сумму, равную величине одного прожиточного минимума для детей в Орловской области.

Как пояснили в Северном райсуде, истица указала и на то, что ответчик приобрел автомобиль после назначения алиментов. Следовательно, он имеет неофициальный заработок и скрывает свой доход, с которого не выплачивает алименты на содержание ребенка.

Однако мужчина поведал суду собственную версию происходящего, да еще и привел ценного свидетеля. Он признался, что ему принадлежат два старых транспортных средства, приобретенных еще до взыскания с него алиментов. Признал и покупку автомобиля уже после назначения алиментов. Однако доказал, что машину купил на заемные средства.
Ему явно при этом повезло, так как он заключил договор беспроцентного займа с тем самым свидетелем, явившимся в суд. Последний сообщил, что одолжил деньги ответчику, поскольку тот обязался вернуть их после продажи своих старых автомобилей.

В результате суд не нашел оснований для удовлетворения иска. По его мнению, доказательств, достоверно подтверждающих, что ответчик скрывает «иной источник дохода», в ходе процесса так и не было представлено. При этом суд учел и то, что девушка приобрела в кредит мебель и холодильник. Кстати, истица, проиграв в суде первой инстанции, подала апелляционную жалобу. Однако ей отказала и судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда.

ИА «Орелград»

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