Орловец получил 6 лет колонии за нападение на полицейского

Инцидент произошел на территории областной столицы.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, который вынес Северный районный суд города Орла. Местный житель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ. Он напал на пешего патрульного полицейского.

Происшествие произошло на территории Прокуровского лесопарка, где подсудимый распивал спиртное. Полицейский подошел к нему и потребовал предъявить документы, удостоверяющие личность.

Мужчине было разъяснено, что он совершает административное правонарушение. В ответ тот просто развернулся и попытался уйти. Когда полицейский догнал его, он и совершил нападение. Сначала нетрезвый мужчина ударил сотрудника полиции кулаком в висок, а когда тот упал на землю, набросился на него и нанес еще несколько ударов по голове руками и ногами. В результате полицейский серьезно пострадал.

Отметим, что избитого сотрудника сопровождали две девушки-стажера, которые фиксировали происходящее на телефон. Физическую помощь коллеге они оказать не смогли, но вызвали по рации подкрепление. Вскоре на помощь пешему патрулю прибыл автопатруль, который и задержал хулигана.

Мужчина признал вину, пояснив, что совершил нападение «на почве неприязненных отношений», которые испытывает к полиции. Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»