Орловские школьники оказались неважными знатоками географии

26.11.2020 | 8:08 Новости, Образование

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Лишь 15 процентов десятиклассников знают предмет на «отлично».

В Орловской области огласили результаты диагностической работы по географии, которая была написана учениками 10-х классов. Испытание прошло в формате ОГЭ. Работу написали 57 школьников. Как пояснили в Орловском региональном центре качества образования, большинство участников оказались хорошистами. «Четверку» получил 31 десятиклассник, или чуть более 54 процентов от общего числа.

Отличниками по данному учебному предмету стали девять человек, или около 15 процентов участников испытания. В то же время 15 учеников получили «тройки», а два участника вообще не справились с заданиями. Добавим, что всего диагностическая работа состояла из 30 заданий. Из них 15 заданий были базового уровня сложности, 13 — повышенного и два – высокого.

«Задания базового уровня выполняли все обучающиеся, — уточнили в Орловском региональном центре оценки качества образования. — В среднем 76,3 процента участников справились с ними. Задания повышенного уровня сложности в среднем выполнили 60,8 процента участников, задания высокого уровня сложности имеют средний процент выполнения 50».

В методических рекомендациях, изданных Центром по итогам проверки работ, сказано, что большинство учеников усвоило раздел «знать/понимать». В то же время, отмечают эксперты, уровень усвоения фактов остается выше, чем географических закономерностей.

«Существуют определенные сложности в знаниях географической номенклатуры, — говорится в сообщении. — Также возникли трудности и при выявлении причинно-следственных связей при анализе экологических и экономических ситуаций, при вычислении демографических показателей, при решении географических задач, при работе с климатограммами».

Итоги работы говорят и о том, что «не все обучающиеся могут на практике применить свои знания, а ведь именно практическое применение знаний и умений является ключевым элементом подготовки выпускников по географии».

ИА «Орелград»

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