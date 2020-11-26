Прокуратура сняла с сессии горсовета вопросы по зарплате воспитателей

26.11.2020 | 10:43 Новости, Образование

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У ведомства есть свое мнение на этот счет

Прокуратура Орловской области потребовала снять с сессии горсовета 26 ноября вопросы по зарплате воспитателей детских садов.

Напомним, сразу после выборов в горсовет Орла воспитателям сократили зарплату. Размер компенсационных выплат снизился вдвое — с 5400 до 2700 рублей. Если до октября воспитатели получали в среднем 18 446 рублей, то после — только 15 746 рублей.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков объяснил понижение проверкой федерального казначейства. Инспекция определила, что воспитатель работает меньше заявленного, и потребовала привести оплату в соответствие с документами. Если бы власти платили по-прежнему, это обернулось бы для Клычкова арестом, считает он.

ИА «Орелград»

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