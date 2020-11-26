Прокурор Орловской области нашел повод заводить дела на чиновников

Прокуратура Орловской области нашла множество нарушений в выполнении законов, дающих льготы многодетным семьям.

Прокурор Орловской области Владислав Малкин потребовал дать уголовно-правовую оценку действиям чиновников, из-за которых многодетные семьи получают участки под строительство в «чистом поле». Вопрос обсуждали на заседании коллегии в надзорном ведомстве.

Как передает пресс-служба ведомства, по мнению областного прокурора «решения о предоставлении земельных участков без соответствующей коммунальной инфраструктуры» приводят к тому, что в итоге «земли не могут быть использованы по назначению».

— На 1 ноября 2020 года в Орловской области в очереди на предоставление земельных участков состоит более 1 900 многодетных семей, при этом предоставлено в собственность бесплатно за период 2019 — 2020 гг. лишь 395 земельных участков, что явно недостаточно, — подчеркнули в ведомстве.

Прокурорские проверки выявили, что чиновники не включают в специальный реестр подходящие участки, не ставят их на учет, чтобы потом передать семьям. Также в местные бюджеты не закладывают деньги на то, чтобы подвести к участкам свет, воду, газ и пр.

Напомним, как уже писал «Орелград», на заседании профильного комитета облсовета представители администраций Орла и Орловского района расписались в невозможности в дальнейшем выделять землю многодетным. В городе больше нет участков, а в районе – денег на подведение к ним коммуникаций. Чиновники попросили депутатов поменять закон: выдавать семьям деньги вместо участков, а заодно и «сократить категории граждан, претендующих на получение вышеуказанных мер поддержки».

ИА «Орелград»