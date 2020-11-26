В Орле игру в покер признали незаконной

Вступил в силу приговор организатором незаконной карточной игры.

В Орле вступил в законную силу обвинительный приговор, вынесенный Железнодорожным районным судом областной столицы. Перед ним предстали четверо местных жителей, которых обвинили в незаконной организации азартных игр. Было установлено, что они проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

Как установили следствие и суд, идея у организатора возникла в мае 2018 года. Для ее реализации он арендовал в Орле нежилое помещение. Далее приобрел у неустановленных следствием лиц оборудование: два стола со специальной разметкой для игры в покер, игровые фишки и колоды игральных карт. Предложения поиграть он рассылал своим знакомым при помощи смс-сообщений.

Владелец подпольного покерного клуба также нанял персонал, поскольку в одиночку не сумел бы его обслуживать. Согласие на такую работу дали три других фигуранта этого дела. Данный «коллектив» органы предварительного расследования назвали организованной группой, роли в которой были распределены. Причем эта группа отличалась «сплоченностью ее участников, обусловленной совместным совершением продолжаемого преступления».

Они соблюдали меры конспирации, в частности, в покерном клубе действовал строгий пропускной режим. Входная дверь всегда была закрыта на замок. Пропуски внутрь игроки получали только по предварительным телефонным звонкам. Кроме того, окна «заведения» были заклеены светоотражающей пленкой, поэтому заглянуть внутрь было невозможно.

Организатор не заключал трудовые договоры со своими работниками, но придумал для них должности «администратора», «крупье» и «охранника». В материалах дела отмечено, что иногда владелец покерного клуба и сам садился за стол в качестве рядового игрока. В клубе было два крупье, а должности администратора и охранника совмещал один и тот же человек. Все они в конце каждой «рабочей смены» получали от хозяина денежное вознаграждение.

Клуб был ликвидирован сотрудниками полиции весной этого года. Расследование не заняло много времени. В результате организатор получил 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Администратор, он же охранник, отделался условным сроком в 2 года и 4 месяца. Крупье получили разное наказание. Так, крупье-мужчина наказан условным сроком заключения на 2 года, а крупье-женщина – на 1 год.

ИА «Орелград»