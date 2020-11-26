В Орле многодетным предложили давать деньги вместо земли

Участков для предоставления многодетным в городе и районе почти не осталось.

В Орле и Орловском районе практически не осталось земельных участков для предоставления многодетным семьям под ИЖС. Об этом городские и районные чиновники рассказали на заседании профильного комитета облсовета 25 ноября. Вместо того, чтобы тратить миллионы на обустройство земельных участков коммуникациями, они предложили изменить закон и выдавать семьям не землю, а деньги. Или – пересмотреть перечень тех, кому такая льгота положена.

Как рассказал замначальника городского УМИЗ Сергей Поляков, из-за того, что в Орле давно нет подходящих под ИЖС участков, с 2015 года лишь 33 орловские семьи смогли воспользоваться льготой. При этом на сегодня в областном центре в очереди на участок под ИЖС стоит 941 семья, из них 874 — многодетные.

В Орловском районе проблема несколько иная. Земля здесь есть, хоть в отдаленных от крупных населенных пунктах местностях. Но по закону чиновники должны выделить многодетным не просто землю, а участки с инфраструктурой. А денег на проведение света, газа, воды и дорого у местных администраций нет.

Так, начальник управления имущества и архитектуры администрации Орловского районе Ольга Дмитриевна рассказала, что сейчас в прокуратуре рассматривается иск по шести уже выделенным массивам из-за отсутствия коммуникаций. По существующим ценам и коммерческим предложениям на проектно-сметную документацию необходимо более 60 млн руб., а на строительство и ремонтные работы — более 300 млн руб.

— В связи к этим к депутатам Орловского областного Совета от муниципалитетов поступило предложение установить в областном Законе нормы, предусматривающие возможность получения гражданами (семьями) иных мер социальной поддержки взамен земельного участка, в том числе денежной компенсации, а также сокращения категорий граждан, претендующих получение вышеуказанных мер поддержки, — рассказали в пресс-службе облсовета.

Депутаты пообещали «подробно изучить» все поступившие предложения. Возможно, по итогам обсуждения в Закон «Об отдельных правоотношениях, связанных с предоставлением в собственность гражданам земельных участков на территории Орловской области» внесут какие-то поправки.

ИА «Орелград»