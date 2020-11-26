В Орле выявили связь между ремонтом дорог и COVID-19

26.11.2020 | 14:51 ЖКХ, Новости

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Дорожный фонд региона недосчитался поступлений из-за коронавируса.

Орловские чиновники нашли объяснение снижению ряда финансовых показателей в текущем году. Связано оно с новой коронавирусной инфекцией, которая не могла не отразиться на состоянии экономики. Так, по данным правительства Орловской области, за 9 месяцев 2020 года налоговые поступления регионального Дорожного фонда составили 2,35 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года они сократились на 170 миллионов рублей, или на 6,7 процента.

Уточняется, что в структуре поступлений Дорожного фонда Орловской области по акцизам на нефтепродукты за указанный период времени было собрано 2,07 миллиарда рублей. В данном случае поступления по отношению к 2019 году сократились на 4,4 процента, или на 96,1 миллиона рублей в абсолютном выражении. Как объяснило правительство региона, во многом снижение поступлений произошло в связи с ограничением транспортного сообщения из-за угрозы распространения COVID-19.

Добавим, что в 2020 году Орловская область потратила 665,3 миллиона рублей на приобретение оборудования, материальных средств, а также социальные выплаты в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекцией. По сравнению с 2019 годом общие расходы региона на социально-культурную сферу выросли на 23 процента и составили 20,424 миллиарда рублей. Существенный рост областные чиновники объяснили реализацией «майских» указов президента и расходами и выплатами в связи с предотвращением и ликвидацией последствий распространения COVID-19.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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