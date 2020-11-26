Заснувший пассажир поезда лишился денег под Орлом

Мужчину ловко обворовал студент-попутчик.

Мценский районный суд Орловской области вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении ранее несудимого молодого человека, совершившего кражу в поезде. Органы предварительного следствия заподозрили его в хищении чужого имущества. Преступление было совершено в конце сентября 2020 года. Молодой человек, который учится в одном из техникумов Орла, ехал в поезде «Санкт-Петербург — Белгород».

Рядом с ним ехал пассажир, который решил вздремнуть. Когда поезд доехал до Мценска, студент вытащил из-под полки, на которой спал его попутчик, чужую сумку, покопался в ней и нашел кошелек. Из последнего он похитил 28 тысяч рублей, которые положил в карман своих спортивных штанов. Затем вернул кошелек на место и спрятал сумку обратно под полку, после чего уселся на свое пассажирское место.

Молодого человека задержали сотрудники транспортной полиции. Ему явно повезло, так как следователь подал ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении него и применении к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Одним из поводов для этого послужило то, что подозреваемый загладил причиненный преступлением вред и извинился перед потерпевшим.

В результате студент отделался судебным штрафом в размере 10 тысяч рублей, на уплату которого суд отвел ему два месяца. Если штраф вовремя не будет оплачен, уголовное дело может быть возобновлено.

ИА «Орелград»