Бастрыкин заинтересовался изъятием ребенка с ДЦП из орловской семьи

СК начал доследственную проверку случившегося

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить информацию в СМИ об изъятии ребенка с детским церебральным параличом (ДЦП) из многодетной семьи в Орловской области. Об этом сообщили в орловском Следственном комитете, где уже начали проверку.

О судьбе ребенка рассказали СМИ. Из семьи его изъяли сотрудники органов опеки и попечительства. Ребенка поместили в психиатрический стационар.

«В настоящее время опрашиваются должностные лица, анализируется необходимая документация, проводятся иные проверочные мероприятия. Следствие намерено дать объективную уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»