Чаще всего масочный режим в Орловской области нарушают в магазинах

На втором месте – общепит.

Больше всего нарушений «коронавирусного» законодательства в Орловской области происходит в сфере торговли. На втором месте – общепит. Статистику выявленных за минувшую неделю нарушений на заседании регионального оперштаба привел глава Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев.

Из 200 проверенных объектов нарушения масочного режима нашли на 67 (34%). Больше всего из них пришлось на сферу торговли (52%) и общепит (34%). На общественный транспорт и парикмахерские услуги пришлось всего по 7% от общего числа выявленных нарушений.

— Все виновные юридические лица и индивидуальные предприниматели вызваны для составления протоколов об административных правонарушениях, — уточнили в пресс-службе облправительства.

Пяти предприятиям общепита временно запретили работать. Еще в нескольких начались внеплановые проверки.

ИА «Орелград»