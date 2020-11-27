Чаще всего масочный режим в Орловской области нарушают в магазинах

27.11.2020 | 13:00 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

На втором месте – общепит.

Больше всего нарушений «коронавирусного» законодательства в Орловской области происходит в сфере торговли. На втором месте – общепит. Статистику выявленных за минувшую неделю нарушений на заседании регионального оперштаба привел глава Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев.

Из 200 проверенных объектов нарушения масочного режима нашли на 67 (34%). Больше всего из них пришлось на сферу торговли (52%) и общепит (34%). На общественный транспорт и парикмахерские услуги пришлось всего  по 7% от общего числа выявленных нарушений.

— Все виновные юридические лица и индивидуальные предприниматели вызваны для составления протоколов об административных правонарушениях, — уточнили в пресс-службе облправительства.

Пяти предприятиям общепита временно запретили работать. Еще в нескольких начались внеплановые проверки.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования