Евросоюз без ограничений подкормят из Орла

Продукцию орловского завода разрешили отправлять на экспорт.

Специалисты управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям завершили ветеринарно-санитарное обследование предприятия по производству кормов растительного происхождения. Как уточнили в пресс-службе этого ведомства, речь идет о заводе «Орелмасло».

Эксперты оценили, соответствует ли его производство ветеринарно-санитарным требованиям стран Евросоюза. Положительное заключение дало право на поставки в Европу орловского подсолнечного, рапсового и соевого шпрота. Это новый для Орла вид экспортной кормовой продукции.

«По результатам проведенной аттестации и результатам исследований продукции, «Орелмасло» было признано соответствующим требованиям указанных стран и внесено в реестр экспортеров со статусом «без ограничений», — сообщили в ведомстве. — На сегодняшний день под контролем специалистов управления Россельхознадзора на экспорт уже отгружено более 40 партий шрота подсолнечного общим весом 4131 тонна».

В ТУ Россельхознадзора отметили, что еще в 2017 году это же предприятие было включено в реестр экспортеров. Тогда орловский завод получил добро на поставки в страны Евросоюза рапсового и подсолнечного жмыха. Это тоже один из видов растительных кормов, который широко применяется в сельском хозяйстве.

«Качество и безопасность производимой и экспортируемой продукции подтверждается регулярными лабораторными исследованиями в аккредитованных лабораториях, подведомственных Россельхознадзору», — заверили в ведомстве.

ИА «Орелград»