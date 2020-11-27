Гендиректора Мценского мясокомбината обвинили в хищении почти 200 млн рублей

На Дмитрия Атрощенко завели три уголовных дела.

СК в Орловской области завел три уголовных дела на гендиректора ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат» Дмитрия Атрощенко. Мужчину заподозрили в хищении почти 200 млн рублей. Также глава предприятия оставил без зарплаты более 200 своих сотрудников, считает СК.

По версии следствия, Атрощенко с декабря 2019 года по февраль 2020 года провел ряд незаконных финансовых операций, чтобы похитить деньги комбината. Примерно в этот период предприятие получило порядка 194 млн рублей за поставку продукции АО «Военторг». Деньги директор решил оставить себе.

В итоге директор мясокомбината не просто причинил особо крупный ущерб предприятию, но и оставил без зарплаты сотрудников, а также не рассчитался по налогам.

Как рассказали в пресс-службе СК в Орловской области, на Атрощенко завели уголовные дела по статьям о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, а также невыплате зарплаты 227 работникам предприятия. Ведется следствие.

ИА «Орелград»