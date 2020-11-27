Гендиректора Мценского мясокомбината обвинили в хищении почти 200 млн рублей

27.11.2020 | 14:56 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

На Дмитрия Атрощенко завели три уголовных дела.

СК в Орловской области завел три уголовных дела на гендиректора ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат» Дмитрия Атрощенко. Мужчину заподозрили в хищении почти 200 млн рублей. Также глава предприятия оставил без зарплаты более 200 своих сотрудников, считает СК.

По версии следствия, Атрощенко с декабря 2019 года по февраль 2020 года провел ряд незаконных финансовых операций, чтобы похитить деньги комбината. Примерно в этот период предприятие получило порядка 194 млн рублей за поставку продукции АО «Военторг». Деньги директор решил оставить себе.

В итоге директор мясокомбината не просто причинил особо крупный ущерб предприятию, но и оставил без зарплаты сотрудников, а также не рассчитался по налогам.

Как рассказали в пресс-службе СК в Орловской области, на Атрощенко завели уголовные дела по статьям о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, а также невыплате зарплаты 227 работникам предприятия. Ведется следствие.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования