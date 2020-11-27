Информацию об орловских недрах сделают бесплатной

Губернатор назвал условия пользования геологическими данными.

Губернатор Андрей Клычков утвердил порядок и условия использования геологической информации о недрах, обладателем которой является Орловская область. Этот документ регламентирует процедуру предоставления соответствующих данных чиновниками. В нем подчеркнуто, что Орловская область является обладателем той геологической информации о недрах, которая получена за счет средств областного бюджета и местных бюджетов, а также в рамках ФЗ «О недрах».

Постановление правительства предполагает создание и ведение специального фонда, в котором будут аккумулироваться вышеуказанные сведения. Их использование разрешено двумя способами: ознакомление на бумажных носителях с правом выписок и копирования и ознакомление на электронных носителях с правом изготовления электронных образов.

Из документа следует, что плата за использование геологической информации о недрах не взимается. Предоставляется она заявителю на основании его письменного заявления, в котором обязательно следует указать цель получения геологической информации о недрах. Например, это может быть пользование недрами, выполнение работ по государственному контракту, научные, учебные или иные цели. Особый порядок будет действовать в отношении недр, информация о которых составляет государственную тайну.

Отметим, территория Орловской области отнесена к северо-западному замыканию одной из основных геологических структур Русской платформы – Воронежской антеклизы. Согласно официальным данным, к породам докембрийского кристаллического фундамента отнесено Новоялтинское месторождение богатых железных руд, представленное древней корой выветривания железистых кварцитов с содержанием железа до 56 процентов.

Все остальные полезные ископаемые, в том числе и общераспространенные, выявлены в отложениях осадочного чехла, представленных карбонатными и песчано-глинистыми породами. Ведущее место по добыче стройматериалов принадлежит строительным и силикатным пескам, карбонатным строительным породам, глинам и легкоплавким суглинкам.

В Орловской области месторождения строительных камней находятся в верхнедевонских известняках, реже – доломитах. Они пригодны, в основном, для неморозостойкого бута и щебня для обычного бетона. Также на территории области разведаны два крупных месторождения трепелов – Хотынецкое и Краснозоренское. Из сырья получают трепельный гравий и обжиговый трепельный песок, используемые в качестве высокопрочных бетонов.

Центральная часть Орловской области, где юрские глины имеют широкое распространение, перспективна на выявление и разведку новых месторождений глин для производства керамзита.

ИА «Орелград»