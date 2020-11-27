Из-за проверки СК в Орле перестали продавать марки с Гитлером

27.11.2020 | 9:18 Важное, Новости, Общество

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Силовики обещают разобраться в законности торговли такой печатной продукцией.

СКР в Орловской области начал доследственную проверку по сообщениям СМИ о продаже в Орле марок с изображением военного преступника Адольфа Гитлера. Как уже писал «Орелград», ими торговали в орловских газетных киосках по 290 рублей за штуку.

Производитель марок – карельское патриотическое движение «За Родину». Его представитель пояснил СМИ, что при изготовлении этих марок «используются подлинные марки Третьего рейха», а портрет Гитлера, «преподанный в правильном патриотическом ключе», должен «закреплять героический контекст Великой Победы над преступной фашистской Германией». Однако орловцы, в основном, возмутились этим фактом, а председатель Орловского регионального отделения ассоциации юристов России Сергей Мальфанов уверен, что распространение портретов можно приравнять к пропаганде.

«В настоящее время реализация данной продукции прекращена», — рассказали в пресс-службе регионального СКР.

Следователи разбираются в обстоятельствах дела. По окончании проверки ведомство примет процессуальное решение.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2020 год

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