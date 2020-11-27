Малый бизнес в Орле пересчитают под угрозой санкций

В 2021 году в регионе пройдет сплошное обследование.

Подробности предстоящей акции сообщили в Орелстате. Она намечена на апрель 2021 года. Речь идет о сплошном обследовании так называемых субъектов малого и среднего предпринимательства. Такой мониторинг в России проводится один раз в пять лет. Он необходим для актуализации данных о малом бизнесе, в том числе его структуре, численности работников и другое. Предстоящее мероприятие станет уже третьим в своем роде.

В Орелстате подчеркнули, что участие в обследовании является обязательным. Тем, кто не предоставит необходимые сведения о себе, грозит административная ответственность. Всего в Орловской области планируется обследовать более 26,5 тысячи представителей малого и среднего бизнеса, в том числе 7,5 тысячи юридических лиц и 19 тысяч индивидуальных предпринимателей. Предметом изучения станет их деятельность за 2020 год.

«Сегодня 2/3 организаций и более 68 тысяч человек в Орловской области – это малый бизнес, в значительной мере определяющий экономическое развитие региона и благосостояние ее граждан, — говорят в Орелстате. — Итоги сплошного обследования призваны дать всестороннюю и комплексную характеристику состояния и развития малого и среднего предпринимательства, позволить оценить его вклад в экономическое развитие страны и ее регионов и создать надежную информационную основу для принятия эффективных решений на всех уровнях управления».

ИА «Орелград»