Под Орлом осовременят бывший дом городничего

Здание XIX века отреставрируют за бюджетный счет.

Экспертная комиссия одобрила проект реставрации памятника истории и архитектуры, расположенного в райцентре Кромы. В документации он обозначен как объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой», XIX в.». Целью экспертов было оценить на соответствие закону проектную документацию по ремонту и приспособлению этого объекта к современному использованию. В результате комиссия выдала положительное заключение.

Это двухэтажное здание находится в поселке Кромы на улице Советской, бывшей Никитской. Она является центральной улицей города и выходит на главную площадь. Недалеко от дома находится Никольская церковь, а напротив, через улицу, стоит точно такой же дом. По мнению экспертов, «все три сооружения объединяются в единой перспективе и играют основную роль в застройке населенного пункта».

На сегодняшний день здание является памятником позднего классицизма. В его архитектурном декоре видно характерное для середины ХIХ века использование барочных мотивов. Построено оно было в 1870 году и принадлежало городничему. Следовательно, считают эксперты, оно строилось за казенный счет. Кстати, позднее в нем же располагалось городское казначейство.

В советский период на втором этаже здания располагался Дом культуры, а на первом — типография. Последовавшие затем перестройки изменили первоначальную планировку второго этажа. В 1977 году здесь располагался актовый зал Дома пионеров. А сейчас в этом здании находится Кромская детская школа искусств.

Здание хоть и каменное, но со временем обветшало. Так, эксперты зафиксировали «многочисленные дефекты штукатурного покрытия элементов фасадов, вспучивание, разрушение и трещины в штукатурном слое наружных стен, отслоение окрасочного слоя» и другое. Дом явно нуждается в реставрации. Ознакомившись с перечнем запроектированных работ, эксперты пришли к выводу, что он не противоречит требованиям федерального законодательства в сфере охраны памятников.

ИА «Орелград»