Прокурор запретил торговать в Орле марками с Гитлером

27.11.2020 | 14:54 Новости, Общество

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Печатную продукцию уже изъяли из оборота.

Прокуратура Орловской области настояла на изъятии марок с Гитлером из торговых точек «Орелроспечати». В ведомстве посчитали, что продажа марок с изображением руководителя фашистской Германии нарушает требования федерального законодательства.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, марки для продажи в орловских киосках закупило ООО «Дон-Пресс».

— Вместе с тем, в соответствии с нормами Федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в войне жертвах запрещается, — заявили в ведомстве.

Прокурор Заводского района Орла объявил гендиректору ООО «Орелроспечать»  и директору коммерческой службы ООО «Дон-Пресс» предостережения.

Все марки с Гитлером из ларьков уже изъяли.

Напомним, как уже писал «Орелград», свою проверку по факту продажи этих марок объявил и региональный Следственный комитет.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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