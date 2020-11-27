В центре Орла сбили пешехода

Пострадавшего госпитализировали.

Вчера, 26 ноября на улице Карачевской в Орле произошло ДТП: под колеса машины попал 58-летний мужчина.

Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, пешехода сбил 60-летний водитель «Лады Веста». Около 17.30 он ехал по Карачевской со стороны 1-й Посадской. ДТП произошло в районе дома №33 по Карачевской.

В ведомстве уточнили, что машина сбила пешехода в момент поворота налево, на 2-ю Посадскую. Переходил ли мужчина дорогу по «зебре» или нет, в ведомстве не уточнили. На фото с места происшествия виден нерегулируемый пешеходный переход.

С места ДТП пострадавшего увезли в больницу: ему потребовалась госпитализация.

ИА «Орелград»