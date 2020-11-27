В Орле дачные воры получили по заслугам

Промышлявшие на дачных участках воры осуждены в Орле.

Вступил в законную силу обвинительный приговор по уголовному делу о краже, который вынес Советский районный суд города Орла. Перед ним предстали двое местных жителей, которые ранее уже имели судимости за кражи и отбывали наказание за решеткой. Пребывание в исправительных учреждениях их ничему не научило. Оказавшись на свободе, они объединили усилия для совершения нового преступления.

Было установлено, что в сентябре 2019 года они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прибыли на территорию дачного кооператива, расположенного в районе Веселой слободы. Злоумышленники планировали похитить что-нибудь ценное. Подельники вломились в нежилой садовый домик, из которого похитили инструменты, в том числе дорогостоящий сварочный аппарат. Кстати, свою «добычу» они вывезли с дачного участка на одноколесной тачке, которую нашли там же.

Похищенное затем они кому-то продали, а на выручку купили еду и кроссовки. В судебном заседании один подсудимый свою вину не признал, а второй – признал частично. Они рассказали, что познакомились на автобусной остановке в Мценске за пару дней до преступления. Вместе отправились в Орел, где проживали у знакомого одного из них.

Не признавший вину подсудимый заявил, что даже не догадывался о своем участии в преступлении. Дескать, подельник обманул его, сказав, что дача принадлежит его сестре, которая попросила вывезти оттуда инструменты. Он также заявил, что сам лично ничего не похищал, а всего лишь стоял у забора и «следил за обстановкой».

Представленных гособвинением доказательств суду хватило для того, чтобы признать виновными обоих мужчин. Один из них получил 2 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Второй два года проведет в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»