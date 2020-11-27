В Орле возле «Ленты» машина «легла» на крышу

Вторая машина – участница аварии сильно помята.

Вчера вечером в Орле возле ТЦ «Лента» на Московском шоссе произошло ДТП. На выезде со стороны переулка Межевого столкнулись два автомобиля. От удара один «лег» на крышу, второй сильно пострадал.

Снимками с места аварии в Сети поделились очевидцы. Информации о пострадавших нет. Кто-то из комментаторов отметил, что «у всех все в порядке». В районе аварии было затруднено движение.

В комментариях к посту орловцы в очередной раз отмечают недостаточность освещения на улицах города. Кто-то заметил, что фонари около торгового центра и то ярче, чем придорожные.

ИА «Орелград»