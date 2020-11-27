В Орле возле «Ленты» машина «легла» на крышу

27.11.2020 | 9:47 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Вторая машина – участница аварии сильно помята.

Фото/ВКонтакте

Вчера вечером в Орле возле ТЦ «Лента» на Московском  шоссе произошло ДТП. На выезде со стороны переулка Межевого столкнулись два автомобиля. От удара один «лег» на крышу, второй сильно пострадал.

Снимками с места аварии в Сети поделились очевидцы. Информации о пострадавших нет. Кто-то из комментаторов отметил, что «у всех все в порядке». В районе аварии было затруднено движение.

В комментариях к посту орловцы в очередной раз отмечают недостаточность освещения на улицах города. Кто-то заметил, что фонари около торгового центра и то ярче, чем придорожные.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования