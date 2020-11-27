В Орловской области проверяют меньше тестов на COVID-19, чем берут

Лаборатории не справляются с нагрузкой.

Лаборатории по проверке тестов на COVID-19 в Орловской области работают сверх нормы. Но все равно не справляются с обработкой всех тестов. Такая ситуация в регионах вызывает обеспокоенность в федеральном центре.

26 ноября на заседании профильного комитета облсовета замглавы регионального Роспотребнадзора Ирина Фролова рассказала о том, как работают местные лаборатории, в которых обрабатывают собранные тесты на коронавирус.

— Максимальная нагрузка в сутки на лабораторию — 700 проб, но за счет увеличения времени работы сегодня лаборатория в сутки может принять порядка 1500 проб, — цитирует Фролову пресс-служба регионального заксобрания.

При этом на брифинге для СМИ 26 ноября глава областного депздрава Иван Залогин заявил, что «более 2000 тестов в сутки в регионе делается бесплатно».

В тот же день замглавы федерального Росздравнадзора Ирина Серегина отметила, что обеспокоенность ведомства «вызывает и время выполнения лабораторных исследований по выявлению нового коронавируса, а также качество забора самого материала», передает ТАСС.

ИА «Орелград»