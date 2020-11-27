Во время второй волны COVID-19 волонтеры снова начали помогать орловцам

В Орловской области в связи с ростом количества заболевших новой коронавирусной инфекцией вновь возобновилась работа регионального штаба Всероссийской акции «Мы вместе». Волонтёры вернулись к оказанию помощи и поддержке пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников на период второй волны пандемии.

Так, по решению регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения COVID-19 на территории Орловской области, в рамках исполнения поручения губернатора Андрея Клычкова к работе по оказанию помощи привлекли студентов Медицинского института, представителей регионального штаба общественного движения «Волонтеры-медики». 98 добровольцев-медиков распределены для оказания помощи медицинским сотрудникам на базе учреждений здравоохранения г. Орла, 42 человека задействованы в обеспечении работы «Горячей линии», 51 доброволец доставляет лекарственные препараты пациентам с COVID-19. В работе активно участвует Ресурсный центр добровольчества, созданный на базе Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева.

Неравнодушные орловцы также могут оказать посильную помощь тем, кто нуждается в ней в настоящее время. На специально созданном сайте МЫВМЕСТЕ2020.РФ каждый желающий может предложить свою помощь, пожертвовать деньги или приобрести и доставить продуктовые наборы для находящихся на самоизоляции. В число партнеров и добровольцев уже вошли орловские предприятия, представители малого и среднего бизнеса, рядовые граждане.

Новый импульс развития добровольческая и волонтерская деятельность получила с началом реализации регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». Весной 2020 года в Орловской области создан региональный штаб Всероссийской акции «Мы вместе». С этого времени на сайте МЫВМЕСТЕ2020.рф (интегрирован с порталом добро.ру) зарегистрировались более 600 орловцев. Большинство из них прошли специальное обучение и под руководством наставников в период вынужденной изоляции оказывают нуждающимся гражданам адресную помощь.

Всего добровольцы отработали более 500 заявок, в числе которых приобретение и доставка продуктов питания, лекарств и прочее. С начала года пенсионерам на самоизоляции волонтеры доставили более 1000 бесплатных продуктовых наборов.

Нуждающиеся в помощи граждане могут обращаться за помощью на единую горячую линию акции: 8-800-200-34-11.

#виден_результат57

ИА «Орелград»