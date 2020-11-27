За день три орловца умерли от коронавируса

27.11.2020 | 10:39 Новости, Общество

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Вместе с тем диагноз подтвердился у 144 человек

За прошедшие сутки три жителя Орловской области умерли от коронавируса, сообщили в федеральном оперштабе. Число летальных исходов достигло 191.

Вместе с тем диагноз подтвердился у 144 человек, количество подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 15 627. Выздоровели 265 человек (всего 12 875).

В целом по России суточный прирост больных COVID-19 установил новый рекорд — 27 543. Общее число случаев достигло 2 215 533. С начала пандемии выздоровели 1 712 174 человека (+26 682), умерли 38 558 (+496).

ИА «Орелград»

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