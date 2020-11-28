Названа причина отказа орловцев от компьютеров

Жителям Орловской области больше нравятся смартфоны.

Орелстат провел небольшое аналитическое исследование, связанное с цифровизацией общества. Эксперты подметили тенденцию сокращения количества персональных компьютеров в домах жителей региона. Хотя до недавнего времени все происходило с точностью до наоборот. Например, подсчитано, что в 2005 году в Орловской области только 15,3 процента домохозяйств обладали домашними компьютерами. В 2010 году показатель вырос до 47 процента, а к 2016 году – до 69,6 процента.

Затем рост внезапно прекратился. Более того, количество домашних компьютеров стало сокращаться. В 2019 году удельный вес домохозяйств региона, имеющих персональные компьютеры, снизился до 60,8 процента. Кстати, это меньше, чем в среднем по России и ЦФО — 69,4 и 74,5 процента соответственно.

Анализируя ситуацию, эксперты Орелстата нашли возможную причину происходящего. Они подметили, что на фоне сокращения числа домашних компьютеров в регионе наблюдается значительное увеличение числа обладателей мобильных средств связи.

«Возможно, стремительное развитие и совершенствование мобильных средств связи (телефонов и смартфонов), позволяющих выполнять аналогичные операции, в том числе выход в сеть «Интернет», стало основной причиной отказа от приобретения ПК», — считают в Орелстате.

Действительно, статистика говорит о том, что к 2020 году доля орловцев, использующих мобильники, возросла до 95,6 процента. В городской местности процесс мобильной цифровизации идет активнее, чем на селе. По подсчетам аналитиков, мобильниками в Орловской области пользуются 98,1 процента горожан и 90,5 процента селян.

ИА «Орелград»