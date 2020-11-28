Орловцы не поверили в электронные трудовые книжки

Большинство работников региона предпочли оставить бумаги.

Процесс перехода на электронные трудовые книжки в Орловской области идет не очень высокими темпами. К такому выводу можно прийти, ознакомившись со статистикой. Отметим, что за процессом перехода от бумажных трудовых к электронным наблюдают несколько ведомств.

Так, по данным Пенсионного фонда РФ по Орловской области, из 137 792 работников региона 128 983 человека решили оставить бумажную трудовую книжку и только 8 809 орловцев хотят полностью перейти на электронную версию этого важного документа. Свое видение происходящего представила и областная служба занятости.

«По заданию Минтруда служба занятости тоже ведет свою статистику, состоящую из данных, переданных ей бюджетными организациями, — рассказали в управлении труда и занятости Орловской области. — По полученным данным, у бюджетников из 112 142 работников 58 938 человек подали заявления о продолжении ведения бумажной трудовой книжки, 1960 приняли решение перейти на электронный формат. Остальные пока колеблются».

Напомним, окончательно определиться с выбором гражданам следует до 31 декабря. А к началу ноября все работники должны были быть уведомлены своими работодателями о возможном переходе на электронный формат. Недостатка в информации, судя по всему, не было. Так, по данным управления труда, в текущем году в Орловской области было организовано более 350 мероприятий, посвященных переходу на электронные трудовые книжки.

ИА «Орелград»