Орловских казаков поставили в зависимость от воли губернатора

Глава региона будет лично утвердить уставы казачьих объединений.

В Орловской области придумали положение о сроках и порядке представления и рассмотрения документов, необходимых для согласования и утверждения уставов казачьих обществ. Эти правила своим указом утвердил губернатор Андрей Клычков, что и неудивительно, так как казачьи общества поставлены в прямую зависимость от его губернаторской воли.

Согласно указу, именно глава Орловской области согласовывает уставы окружных (отдельских) казачьих обществ, создаваемых или действующих на территориях двух и более субъектов РФ. Если же юрисдикция казаков за пределы Орловской области не выходит, то губернатор своим распоряжением уставы утверждает.

Так, он наделен правом утверждения уставов как районных (юртовых) казачьих обществ, создаваемых или действующих на территориях двух и более муниципальных районов региона, так и уставов окружных (отдельских) казачьих обществ, действующих на территории всей Орловской области. Впрочем, казакам тоже отведена своя роль.

Согласовывать уставы губернатор будет только после того, как общее собрание, так называемый круг, официально примет решение об учреждении казачьего общества. Далее в дело вступает атаман. Это ему придется бегать по инстанциям с документами. Атаман обязан в течение 14 календарных дней со дня принятия казачьим кругом решения направить написанное в произвольной форме представление в администрацию губернатора и приложить к нему пакет документов.

Администрация губернатора должна зарегистрировать обращение, проверить документы и подготовить бумаги для губернатора. Последнему останется подписать либо служебное письмо о согласовании казачьего устава, либо уведомление об отказе. Кстати, утвержденные правила не запрещают казакам в случае отказа повторить попытку согласовать свой устав на высшем областном уровне.

ИА «Орелград»