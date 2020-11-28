Под Орлом рецидивист обокрал спящую женщину

Потерпевшая лишилась телефона и банковской карты.

Урицкий районный суд Орловской области рассмотрел в особом порядке уголовное дело в отношении местного жителя, который уже был дважды судим, в том числе за грабеж. Кстати, в первом случае его освободили условно-досрочно, поэтому он вышел на свободу почти на полгода раньше положенного. Последующие события показали, что колония молодого человека совсем не исправила.

Интересно, что очередные свои преступления он совершил в квартире, которая, как следует из материалов дела, является местом его фактического проживания. Было установлено, что в июне 2020 года подсудимый распивал в этой квартире спиртное с девушкой и своим приятелем. Ночью, когда они уснули, рецидивист решил «проверить» содержимое дамской сумочки.

Найденный в ней телефон он тут же прикарманил. Порывшись в чужих вещах, нашел еще и банковскую карту девушки. Ранним утром с этой картой мужчина отправился по магазинам. Он оплачивал ею покупки бесконтактным способом. Поскольку никому из продавцов рецидивист не сказал, что карта ему не принадлежит, то его действия были квалифицированы как мошенничество.

Свою вину подсудимый признал в полном объеме и раскаялся в содеянном. Но при вынесении приговора было учтено его криминальное прошлое. В результате суд по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»