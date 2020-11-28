Стало известно, как в Орле вырастут тарифы на коммуналку

В 2021 году расценки на услуги будут повышены не более чем на 5,8 процента.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков внес изменения в собственный указ о предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях. Действие этого документа рассчитано на период с 2019 по 2023 годы. Согласно ему, тарифы повышают поэтапно.

Напомним, предельный индекс устанавливается для сдерживания роста цен, хотя это, скорее, условная величина. Отдельные услуги могут дорожать и активнее, но в среднем для рядового жителя общее повышение всех тарифов не должно превышать утвержденный властями предел. Это означает, что тарифы могут и вовсе не дорожать, но практика последних лет показывает, что цены возрастают как раз в пределах лимита.

Согласно последним поправкам, жителей Орловской области повышение тарифов ожидает с 1 июля 2021 года. Так, для Орла Клычков установил предельный индекс в размере 5,8 процента. Такого роста платежей и стоит ожидать горожанам. Губернаторский указ, кстати, содержит обоснование величины установленных предельных индексов платы. Например, для Орла за основу для расчетов был взят набор коммунальных услуг для многоквартирного дома со всеми удобствами.

Согласно указу, размер тарифов на газ для жильцов такого дома может вырасти до 7,26 рубля за 1 кубометр (темп роста — до 3 процентов), свет – до 4 рублей за 1 кВт/ч (до 5 процентов), отопление – до 2014,54 рубля за 1 Гкал (до 4 процентов), холодное водоснабжение – до 19,47 рубля за 1 кубометр (до 4 процентов), горячее водоснабжение – до 141,21 рубля за 1 кубометр (до 9 процентов), водоотведение – до 15,86 рубля за 1 кубометр (до 4 процентов), обращение с твердыми коммунальными отходами – до 442,09 рубля за 1 кубо метр (до 4 процентов).

При этом были учтены такие объемы потребления коммунальных услуг в месяц: холодное водоснабжение – 6,36 кубометра, водоотведение – 6,36 кубометра, газоснабжение – 5 кубометров, электроснабжение – 83 кВт/ч, отопление – 0,0257 Гкал на 1 кв. метр, холодное водоснабжение – 4 кубометра, горячее водоснабжение – 2 кубометра, водоотведение – 6 кубометров, обращение с твердыми коммунальными отходами – 0,16667 кубометра.

Добавим, что предельный индекс в размере 5,8 процента установлен и для других городов и муниципальных районов Орловской области.

ИА «Орелград»