В Орле больше года не могли решить проблему школьников

Ходить в школу детям приходилось по проезжей части.

Поразительную историю поведали в Орловском региональном отделении Общероссийского народного фронта. Она касается школы №27 в Орле, добираться до которой, по словам активистов, детям было очень нелегко. Проблему «фронтовики» озвучили еще летом 2019 года.

Они обратились в администрацию областной столицы с просьбой оборудовать тротуар на участке от улицы Фомина до набережной Дубровинского. Именно там, как отметили в ОНФ, такой дорожки не было, и детям ходить в школу приходилось по проезжей части.

Кстати, первыми тревогу забили родители, написавшие коллективное обращение. Они и призвали на помощь ОНФ. Обращение было переадресовано в мэрию, но реакция властей заставила себя подождать. Дело сдвинулось с мертвой точки только год спустя и только после того, как к решению проблемы, помимо ОНФ, также подключился федеральный инспектор по Орловской области.

«Только спустя больше, чем год тротуарную дорожку здесь оборудовали, — говорит член регионального штаба ОНФ Валерий Савин. — Она здесь очень нужна, так как зимой, весной и осенью пройти по обочине было нельзя, поэтому дети в школу ходили по проезжей части, подвергая свою жизнь опасности».

ИА «Орелград»