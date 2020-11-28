В Орле вынесли приговор мошеннику из Москвы

Житель столицы пытался обмануть орловца через интернет.

Орловский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному в отношении жителя Москвы. Как пояснили в пресс-службе райсуда, преступление было совершенно дистанционно. Было установлено, что москвич разместил в интернете объявление о продаже бытовой техники, в том числе газовой плиты и стиральной машины. Причем сделал это от имени организации.

Объявлением в декабре 2019 года заинтересовался житель Орловской области, которого привлекла цена – она была гораздо ниже рыночной. Орловец отправил по указанному в объявлении номеру телефона смс-сообщение с заявкой на покупку и плиты, и машинки. В ответ москвич прислал реквизиты для перечисления денег.

Покупатель не догадывался, что его обманывают, а продавец и не планировал исполнять свои обязательства. Орловец перечислил по указанным реквизитам более 51 тысячи рублей. Интересно, что преступник обналичил эти деньги через платежный терминал в… Новосибирске и потратил их на личные нужды.

Не дождавшись заказанного товара, орловец обратился в полицию. Вскоре мошенника вычислили. В судебном заседании он полностью признал себя виновным и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке без проведения судебного разбирательства. В результате он был наказан 6 месяцами лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Под стражу он был взят сразу в зале суда. Впрочем, аферист имеет право обжаловать приговор в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»