Под Орлом на улицах установят новогодние рамки для селфи

В Ливнах рассказали, как город встретит Новый год.

Как сообщили в администрации Ливен, город по рекомендации областных властей готовится встретить Новый год в условиях ограничений. Проведение массовых мероприятий будет запрещено из-за продолжающегося роста числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. Создавать же ливенцам праздничное настроение власти города собираются за счет уличных украшений. Соответствующая «дорожная карта» была представлена на совещании в мэрии.

Согласно ей, в центральной части города будет оборудована фотозона — светящиеся цифры «2021» и арт-объект в виде фоторамки для селфи. У входа в городской парк и на территории общественного пространства установят каркасные металлические елочки. Кроме того, в этом году центральные улицы украсят три, а не две, как раньше, световые арки. В ближайшие дни чиновники проведут ревизию гирлянд.

«Массовые мероприятия, праздничные утренники в центре молодежи «Лидер» отменяются, но горожане не должны быть лишены ощущения праздника — город нужно украсить, создать праздничную атмосферу, несмотря на пандемию», — заявил глава города Сергей Трубицин.

Он отметил, что изменится и формат поздравления детей, которых раньше ежегодно приглашали на благотворительный утренник. В этом году в силу вышеуказанных причин их поздравят в индивидуальном порядке. Речь идет о детях-инвалидах, детях из группы риска, приемных и опекунских семей. Напомним, ранее власти Ливен объявили конкурс на лучшее украшение, сделанное своими руками для главной елки города. Она будет установлена на площади Победы.

ИА «Орелград»