В Орле вычислили самый популярный для родов возраст

Чаще всего орловчанки рожают детей после 35 лет.

Орелстат выпустил релиз, приуроченный к празднованию Дня матери. В США этот праздник отмечается с 1914 года, а в России – менее 10 лет. Он еще не столь популярен, как в других странах мира, но уже доказал свое важное значение. В преддверии праздника Орелстат подсчитал, что в Орловской области за девять месяцев текущего года родилось 4,4 тысячи детей. Впервые стали мамами 1,7 тысячи орловчанок, для 1,6 тысячи женщин ребенок стал уже вторым. Третьего родили около 700 орловчанок, четвертого – около 200, пятого и более – примерно 100 мам.

«Чаще всего появление первенца приходится на возраст 25-29 лет (78 детей на 1000 женщин), — сообщили в Орелстате. — Достаточно высокий уровень рождаемости и в возрастных группах 20-24 года и 30-34 года (62 ребенка на 1000 женщин). Женщины в возрасте 35-39 лет становятся мамами чаще, чем в 18-19 лет – 31 и 27 новорожденных на 1000 женщин соответственно».

Статистики подметили и новую тенденцию, характерную для современного мира. Как и во многих других странах, средний возраст матерей в России постепенно увеличивается. Вероятно, это связано с желанием девушек сначала получить образование и сделать хотя бы первые карьерные шаги, а уж затем обзаводиться потомством. Как бы то ни было, но в 2005 году в РФ средний возраст матери при рождении детей составлял 26,5 года, а в 2019 году – 28,7 года. В Орловской области показатели составляют 25,8 и 28,6 года соответственно.

Также Орелстат подсчитал, что в 2019 году в регионе родилось 5,9 тысячи детей. Из них 3 тысячи было мальчиков, а 2,9 тысячи – девочек. В среднем на каждую 1000 орловчанок репродуктивного возраста пришлось по 36 новорожденных. Подметили статистики и то, что вне зарегистрированного брака в Орловской области появилось на свет 1,1 тысячи малышей, или 18,6 процента от их общего числа.

ИА «Орелград»