В Орловской области выявили зараженное зерно

Опасная пшеница предназначалась для производства кормов.

Одно из орловских агропредприятий было привлечено к административной ответственности за реализацию небезопасного зерна, которое оказалось зараженным. Как пояснили в территориальном управлении Россельхознадзора, пшеница массой почти 290 тонн хранилась в Орловском районе. Ее планировалось отправить на одну из птицефабрик Калужской области. Зерно предполагалось использовать в кормовых целях.

Как и положено по закону, перед отгрузкой от партии зерна были отобраны пробы для исследования в лабораторных условиях. Его провели эксперты Орловского филиала ФГБУ ЦНМВЛ. Согласно их заключению, зерно не отвечало требованиям технического регламента «О безопасности зерна». Оно оказалось заражено опасным вредителем хлебных запасов — короткоусым мукоедом.

«Наличие зараженности влечет ухудшение потребительских свойств зерна и создает угрозу распространения вредителей, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — Вместе с тем, ООО не провело обеззараживание небезопасного зерна и осуществило его выпуск в обращение. Кроме того, Общество допустило выпуск в обращение 289,3 тонны зерна пшеницы без указания сведений о декларации в товаросопроводительных документах».

Действия агрофирмы были признаны противозаконными, в связи с чем в отношении нее были применены санкции. Во-первых, ей было выдано предписание о прекращении действия декларации о соответствии в отношении указанной пшеницы. Во-вторых, были составлены административные протоколы, и виновное лицо получило штраф и предупреждение.

«В настоящее время действие декларации прекращено», — заключили в контролирующем ведомстве.

ИА «Орелград»