Главу УКХ Фролова заставили убрать мусор возле могилы ветерана

На Афанасьевском кладбище в Орле навели порядок после вмешательства СМИ и прокуратуры.

В Орле убрали стихийную свалку возле могилы ветерана ВОВ на Афанасьевском кладбище. Для этого чиновникам понадобилась огласка в СМИ и прокурорская проверка.

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, образованию свалки способствовали нарушения законодательства чиновниками МУК «УКХ г.Орла». В итоге мусор скопился в том числе и на дороге к могиле ветерана Валентина Филичкина и его супруги.

В ведомстве уточнили, что мусор уже убран, территория вокруг могилы теперь в нормальном состоянии. А и.о. начальника «УКХ» Дмитрий Фролов получил прокурорское представление.

Напомним, как уже писал «Орелград», ранее в облпрокуратуре рассказали, что Фролов стал обвиняемым по уголовному делу о халатности. Его посчитали ответственным за падение столба на мальчика, который гулял по площади Ленина в Орле. Расследует дело региональный СК.

ИА «Орелград»