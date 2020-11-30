Главу УКХ Фролова заставили убрать мусор возле могилы ветерана

30.11.2020 | 13:11 Важное, Новости, Общество

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На Афанасьевском кладбище в Орле навели порядок после вмешательства СМИ и прокуратуры.

В Орле убрали стихийную свалку возле могилы ветерана ВОВ на Афанасьевском кладбище. Для этого чиновникам понадобилась огласка в СМИ и прокурорская проверка.

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, образованию свалки способствовали нарушения законодательства чиновниками МУК «УКХ г.Орла». В итоге мусор скопился в том числе и на дороге к могиле ветерана Валентина Филичкина и его супруги.

В ведомстве уточнили, что мусор уже убран, территория вокруг могилы теперь в нормальном состоянии. А и.о. начальника «УКХ» Дмитрий Фролов получил прокурорское представление.

Напомним, как уже писал «Орелград», ранее в облпрокуратуре рассказали, что Фролов стал обвиняемым по уголовному делу о халатности. Его посчитали ответственным за падение столба на мальчика, который гулял по площади Ленина в Орле. Расследует дело  региональный СК.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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