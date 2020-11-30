Имуществу Орла установили цену отсечения

В Орле дюжину помещений могут продать по цене, вдвое ниже рыночной.

Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла издало извещение о предстоящей продаже объектов недвижимости посредством публичного предложения в электронной форме. Торги назначены на 28 декабря 2020 года. Всего на них будут выставлены 12 лотов. Каждый лот представляет собой отдельное нежилое помещение, которое находится в муниципальной собственности.

Объекты расположены на улицах Сурена Шаумяна, Андрианова, Комсомольской, Металлургов, Октябрьской, матроса Силякова, а также в переулке Рыночном и на Наугорском шоссе. Все они ранее неоднократно выставлялись на торги. Только в текущем году их пытались продать трижды. Однако желающих приобрести данные помещения по предложенной властями цене не нашлось.

Теперь мэрия решила изменить способ продажи. Если раньше предполагалось, что участники торгов в борьбе за объекты будут повышать начальную цену, то теперь, наоборот, пойдет игра на понижение. По каждому лоту установлена начальная максимальная цена. Если никто не согласится купить объект за предложенную сумму, то цена будет снижена на величину так называемого шага аукциона.

Для каждого лота также установлена цена отсечения. Это цена, ниже которой объект не может быть продан. Следовательно, стоимость объекта будет снижаться до тех пор, пока не достигнет уровня цены отсечения. Это предел, ниже которого опускаться нельзя, по крайней мере, на этих торгах. Потенциальные покупатели смогут хорошо сэкономить. Например, начальная цена нежилого помещения на улице Андрианова установлена в размере 2,936 миллиона рублей, а цена отсечения – в размере 1,468 миллиона. То есть мэрия готова «скинуть» цену в 2 раза.

ИА «Орелград»