Под Орлом иномарка не пропустила грузовик

30.11.2020 | 9:25 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

В аварии пострадали два человека.

В субботу, 28 ноября на трассе М-2 Крым под Орлом произошло ДТП. 74-летний пенсионер на иномарке не уступил дорогу грузовику. Два человека получили травмы.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, авария случилась в 16.00 в районе 349 км трассы. Водитель «Рено Сценик» ехал со стороны Белгорода в сторону Москвы. Предварительно установлено, что виновником аварии стал водитель легковушки. Собираясь повернуть налево, мужчина на перестроился и не уступил дорогу грузовому «Рено Керакс».

После столкновения с легковушкой грузовик сошел с трассы и сбил дорожный знак.

Сообщается, что в результате ДТП водитель «Рено» и его пассажир получили травмы.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования