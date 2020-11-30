Под Орлом иномарка не пропустила грузовик

В аварии пострадали два человека.

В субботу, 28 ноября на трассе М-2 Крым под Орлом произошло ДТП. 74-летний пенсионер на иномарке не уступил дорогу грузовику. Два человека получили травмы.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, авария случилась в 16.00 в районе 349 км трассы. Водитель «Рено Сценик» ехал со стороны Белгорода в сторону Москвы. Предварительно установлено, что виновником аварии стал водитель легковушки. Собираясь повернуть налево, мужчина на перестроился и не уступил дорогу грузовому «Рено Керакс».

После столкновения с легковушкой грузовик сошел с трассы и сбил дорожный знак.

Сообщается, что в результате ДТП водитель «Рено» и его пассажир получили травмы.

ИА «Орелград»