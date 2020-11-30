После ремонта дороги в Орле подрядчик попал в «черный список»

Арбитраж поставил точку в споре антимонопольной службы и подрядчика.

Арбитражный суд Центрального округа разрешил спор, возникший между Орловским УФАС и компанией под названием «Посейдон». Последняя в судебном порядке пыталась оспорить постановление, вынесенное ранее региональной антимонопольной службой. Как пояснили в этом ведомстве, еще в августе прошлого года было принято решение о включении информации об указанной фирме в реестр недобросовестных подрядных организаций.

Сама компания в суде требовала признать это решение незаконным и недействительным и исключить из «черного списка» соответствующую запись. Поводом для включения организации в реестр стал муниципальный контракт на выполнение ремонта улично-дорожной сети на территории Северного района города Орла. Компания заключила его с МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла».

В Орловском УФАС сообщили, что подрядчик не исполнил предусмотренные контрактом обязательства, не выполнив 80 процентов от общего объема работ по контракту. Речь идет о работах на сумму 19,488 миллиона рублей. Именно поэтому ООО было включено управлением ФАС в реестр недобросовестных подрядчиков сроком на 2 года.

В суде события развивались по-разному. Так, арбитражный суд Орловской области отказал компании в удовлетворении заявленных ею требований. Однако Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже, наоборот, требования удовлетворил, отменив решение суда первой инстанции.

Жалобу в Арбитражный суд Центрального округа подало уже Орловское УФАС. В результате кассационная инстанция отменила решение воронежского суда и оставила в силе решение орловского суда. Это означает, что процесс выиграла антимонопольная служба. Таким образом, подрядчик останется в реестре до сентября 2021 года.

ИА «Орелград»