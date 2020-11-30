Три орловских производителя приняли участие в крупнейшей международной выставке

Крупнейший международный форум производителей «Металл-Экспо» традиционно собирает лидеров отрасли.

В этом году 26-я промышленная выставка оборудования, технологий и продукции черной и цветной металлургии прошла в Москве с 10 по 13 ноября. Свои ключевые возможности на выставке презентовали 230 компаний из России и 70 компаний из дальнего и ближнего зарубежья. Мероприятия посетили около 7 тысяч специалистов и топ-менеджеров металлургического сектора и смежных отраслей промышленности. Орловскую область на выставке представили: ООО «Мценскпрокат», ООО «Самсон», ООО «ТД «Эксперт-Кабель». Это компании, специализирующиеся на производстве плоского цветного металлопроката, грузозахватных приспособлений и механизмов, а также кабельно-проводниковой продукции.

Производители региона провели переговоры более чем с 850 потенциальными партнерами и наметили дальнейшие действия по сотрудничеству с контрагентами из Республики Азербайджан, Республики Казахстан, Республики Беларусь и Турции.

«Форум вновь собрал и объединил лидеров металлургии, стройиндустрии, машиностроения – всех отраслей, формирующих реальный сектор российской экономики», – сказал Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации.

По итогам выставки орловские компании скорректировали стратегии своего развития и обозначили приоритетные направления в развитии оборудования и технологий в металлургической промышленности. Организационную работу по подготовке местных предприятий к выставке взяли на себя специалисты Орловского регионального Центра поддержки экспорта (ЦПЭ). Также, благодаря ЦПЭ, значительная часть расходов орловских экспортёров была компенсирована за счёт программы государственного софинансирования.

Воспользоваться господдержкой и посетить профессиональное мероприятие в любой точке мира может каждый орловский экспортер, относящийся к малому и среднему бизнесу. В Центре поддержки экспорта уже сейчас идёт формирование пула компаний для участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях на 2021 год, в том числе проводимых в формате онлайн по всему миру.

Узнать подробности и оставить заявку можно по телефонам: +7 (962) 477-71-71, +7 (905) 166-56-15.

ИА «Орелград»