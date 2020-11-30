В Орле готовятся открыть первый семейный МФЦ

30.11.2020 | 12:18 Новости, Общество

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Помимо госучреждений здесь будут работать НКО.

В Орле скоро откроется первый семейный многофункциональный центр (МФЦ). Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства. Орловские родители и опекуны смогут получить в специализированном МФЦ целый комплекс необходимых услуг.

— Семейный МФЦ – это место, где семья сможет получить разные виды помощи: информационную, психологическую, юридическую или гуманитарную. Получить поддержку можно будет без лишнего оформления бумаг по следующим направлениям: образование, здравоохранение, отдых, работа, культура и спорт, жилье, пособия и выплаты, адресная помощь, — поясняет официальный пресс-релиз.

Семейный МФЦ задумали устроить по модели коллективного офиса, где обратившимся будут давать консультации и оказывать помощь разные НКО, а также представители соцслужб, учреждений здравоохранения, образования, Фонда социального страхования, бюро медико-социальной экспертизы и др.

Новый МФЦ будет работать на первом этаже в здании департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области по адресу: ул. Лескова, д. №22. В помещении уже идет ремонт.

ИА «Орелград»

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