В Орле назвали имена учителей-миллионеров

«Земские» преподаватели получат компенсационные выплаты.

Департамент образования Орловской области утвердил список победителей конкурсного отбора в рамках проекта «Земский учитель». Как уже писал «Орелград», он является аналогом проекта «Земский доктор». Напомним, по программе «Земский учитель» педагогам, которые переезжают работать в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек, единовременно выплачивают 1 миллион рублей.

Цель – мотивировать учителей к переезду в сельскую местность и ликвидировать дефицит кадров в тех отдаленных школах, которые испытывают его острее других. Кстати, ранее департамент образования утвердил перечень вакантных должностей конкретно по школам, которые участвуют в проекте.

В список победителей, как и планировалось изначально, включено 20 человек. Они будут работать учителями математики, физики, русского и иностранных языков, ОБЖ и других предметов в сельских школах Должанского, Урицкого, Мценского, Свердловского, Орловского, Кромского и Болховского районов.

Власти поставили несколько условий предоставления миллиона «земскому учителю». Так, его возраст на дату подачи документов не может превышать 55 лет. Он должен подтвердить наличие среднего профессионального или высшего образования, отвечающего квалификационным требованиям и профессиональным стандартам.

Заместить он должен сугубо одну из тех вакансий, которые включены в областной перечень дефицитных должностей. При этом объем учебной нагрузки должен составлять не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы. Кроме того, «земский учитель» обязан трудиться в занятой им должности не менее 5 лет со дня заключения трудового договора. В противном случае бюджетную выплату могут потребовать обратно.

ИА «Орелград»