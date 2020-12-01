Орловец пытался сжечь дом матери, не давшей ему денег на спиртное

Только прощение матери позволило орловцу остаться на свободе.

Орловский районный суд рассмотрел материалы уголовного дела, которое было возбуждено в отношении местного жителя. Органы предварительного расследования обвиняли его в попытке умышленного уничтожения чужого имущества, хотя события развивались так, что и до трагедии было недалеко.

Как следует из материалов дела, около 11 часов утра обвиняемый пришел домой к своей матери и потребовал у нее деньги, которые планировал потратить на алкоголь. Когда женщина ему отказала, он пригрозил, что принесет бензин и подожжет дом, после чего ушел. Опасаясь угрозы, мать вызвала сотрудников ЧОП, нажав тревожную кнопку. К счастью, дом находился под охраной.

Спустя несколько минут сын вернулся к дому с пятилитровой канистрой. Он облил бензином тротуарную плитку около входной двери и саму входную дверь, после чего достал из кармана спички и попытался их зажечь. Завершить задуманное молодой человек не сумел, так как на место происшествия приехали сотрудники охраны. Кроме того, женщина позвонила в МЧС.

Злоумышленнику явно повезло, так как следователь подал ходатайство о прекращении уголовного дела, против чего никто не возражал, включая саму потерпевшую. Мать простила сына, а в суде заявила, что причиненный преступлением вред он возместил. В результате в отношении молодого человека была применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, размер которого суд установил в 15 тысяч рублей.

ИА «Орелград»